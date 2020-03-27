حائل 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله "، التي وجهها لقادة العالم في افتتاحية القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي ترأسها - أيده الله- ودعا فيها لتضافر الجهود لمكافحة الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد.وقال سمو أمير منطقة حائل: إن كلمته -حفظه الله- حملت معاني الإنسانية في مواجهة تحديات الكوارث العالمية، وتجلى ذلك في دعم المملكة السخي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وخلف خسائر بشرية واقتصادية، وأضاف سموه أن المملكة لم تتوان كعادتها في مد يد العون للدول النامية لتجاوز هذه الأزمة العالمية وتبعاتها.وأعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على حرصه الدائم للإسهام في كل ما يعود على العالم بالآمن والاستقرار والازدهار.// انتهى //10:05ت م0022