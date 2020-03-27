القاهرة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تعهد قادة دول مجموعة العشرين خلال اجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، باتخاذ إجراءات جماعية لدعم الاقتصاد العالمي واستخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا.وركزت على مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، لبحث أزمة وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية وسبل التعامل مع تداعيات الأزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.وسلطت صحف الجمعة الضوء على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزام الشعب المصري بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وبخاصة خلال فترة الحظر وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة.ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس من بينهم حالة لمواطن ليبي و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتة إلى وفاة 3 حالات لمصريين.وأشارت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى إعلان السلطات العراقية تمديد حظر التجوال في المحافظات حتى الحادي عشر من الشهر المقبل بعد وفاة 29 شخص جراء وباء فيروس كورونا.// انتهى //10:29ت م0023