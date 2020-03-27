القاهرة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 2ر35 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 9ر539 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 68ر7 % ليسجل مستوى 98ر9912 نقطة، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة"إيجي اكس 70" ارتفاعًا بنحو 1ر14 % ليبلغ مستوى42ر959 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا وأضاف نحو4ر11 % ليبلغ مستوى 16ر1036 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 1ر61 مليار جنيه من خلال تداول 447ر1 مليار ورقة منفذة على 131 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68 % من إجمالي تعاملات السوق، و المستثمرين الأجانب استحوذوا على 2ر26% والعرب على 9ر5% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 085ر1مليار جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 3ر134 مليون جنيه.// انتهى //10:41ت م0026