رام الله 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تعهد قادة مجموعة الدول العشرين الكبرى في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالمطالبة بتدابير حازمة لمواجهة كورونا ، وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي بضخ 5 مليارات دولار إلى الاقتصاد العالمي، كجزء من التعامل المنسق مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، حيث هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في قرية الديوك التحتا غرب محافظة أريحا.وأولت اهتمامًا بمناشدة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المواطنين والطلبة العالقين والراغبين بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية البقاء في أماكنهم ورعاية صحتهم، ريثما تصلهم تعليمات جديدة.وأوردت الصحف إعلان منظمة الصحة العالمية، أنها لم ترصد أي تغيّرات ملموسة في مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" مع انتشاره في مختلف مناطق العالم.// انتهى //10:42ت م0027