شقراء 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسنوه معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بمضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، التي وجهها لقادة العالم في افتتاحية القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي ترأسها - أيده الله- أمس.وقال معاليه إن القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي دعت إليها المملكة، جاءت لإنقاذ الصحة والاقتصاد، ومحاصرة وباء وجائحة كورونا "كوفيد -19" ومنعها من الانتشار وحماية الأنظمة الصحية للإنسان، واقتصاد الدول، والأمن الاجتماعي للسكان.وأضاف مدير جامعة شقراء أن بيان القمة ركز على حزمة كثيفة من المبادرات والإجراءات والإسهامات السريعة لحماية منظومة الدول، مشيراً إلى أن القمة الاستثنائية قدمت مبادرات عدة؛ منها الاتفاق على توسيع صلاحيات الصحة العالمية، وزيادة مخصصات جهات بحثية منها المستشفيات والجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية للتوصل إلى دواء ولقاح كورونا، وضمان المرور الآمن لشحنات المواد الطبية والأغذية بين الدول، وتبادل المعلومات وتوسيع صلاحيات الصحة العالمية وتعزيز النظام الصحي ، لمواجهة الوباء، والالتزام في استعادة الثقة والمحافظة على الاستقرار المالي.//انتهى//11:28ت م0031