جدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسشهد سوق الأغنام بمحافظة جدة الذي يعد الأكبر من نوعه بمنطقة مكة المكرمة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومضي حركة السوق وإقبال المواطنين والمقيمين عليه وعمليات البيع والشراء بشكل طبيعي.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" سوق الأغنام بجدة وطبيعة الحركة في جميع مرافقه والجهود التي تبذلها الجهات المختصة لفرض الرقابة والتنسيق لترتيب عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال تنظيم مواعيد محددة لعمليات البيع وترتيب الدخول والخروج من السوق .وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة محافظة جدة بمساندة الجهات ذات العلاقة للتأكد من تنفيذ الآلية الجديدة التي تنظم عمل السوق، التي تضمنت إلغاء ساحة المزادات "الحراجات" لتلافي الازدحام وتنفيذ مختلف الأعمال الوقائية للحد من انتشار الفيروس والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في موقع السوق من قبل ملاك الأغنام بما يعزز من السلامة العامة في مرافق السوق.وأكد وعي التجار ومربي الماشية في السوق بتطبيقهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفرق الرقابية من خلال تعاونهم التام معها وتجاوبهم للإجراءات المتخذة بهذا الخصوص من عمليات تطهير وتنظيف لعدد من المواقع بالسوق، إضافة إلى اتباعهم للإرشادات والنصائح التي تصدر من قبل الجهات المختصة .// انتهى //11:37ت م0033