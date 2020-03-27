بيروت 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتخوف الذي يسود الأوساط الشعبية من انزلاق البلاد من مرحلة السيطرة على انتشار فيروس كورونا إلى مرحلة فقدان التحكم في الانتشار في حين شددت الحكومة من إجراءاتها لمواجهة تفشي الوباء من خلال تمديد حال التعبئة إلى 12 إبريل المقبل وفرض الإقفال التام لفترات محددة.وأخبرت صحف الجمعة عن إعلان خلية الإعلام الأمني العراقي الرسمي أمس سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية من دون الإبلاغ عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.ولفتت الانتباه إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية أمس عقوبات جديدة على 20 من المسؤولين والأفراد والشركات التي مقرها إيران والعراق واتهمتهم بدعم جماعات إرهابية.وتحدثت عن اعتبار مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغي أمس أن هناك مؤشراتٍ مشجعةً لتباطؤ في تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا رغم خطورة الوضع الحالي.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح له أمس أنه يُعد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول أخرى مبادرة جديدة مهمة لمواجهة فيروس كورونا.// انتهى //11:48ت م0036