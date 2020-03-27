لندن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسحث وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، ووزيرة التنمية الدولية البريطانية، آني-ماري تريفيليان، جميع الأطراف اليمنية على السعي إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وبالتالي إنهاء أسوأ كارثة إنسانية في العالم.ودعا المسؤولان البريطانيان، في بيان لهما الليلة الماضية جميع الأطراف اليمنية لدعم عملية السلام بقيادة هيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، أنطونيو غوتيريش، مؤكدين في هذا السياق، وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ومساهمتها في إنقاذ الأرواح يومياً بما تقدمه من مساعدات إنسانية.// انتهى //11:52ت م0037