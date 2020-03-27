نجران 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسواصلت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها أعمالها اليومية بتعقيم وتطهير طرق وشوارع المنطقة لتعزيز الصحة العامة، لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة والبلديات التابعة لها في المنطقة، تقوم بتكثيف أعمالها من خلال تنفيذ خطة عمل وقائية، تشمل تعقيم وتطهير طرق وشوارع وأحياء المنطقة، إضافةً إلى التجمعات العمالية والمرافق العامة وحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة، إلى جانب تطبيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية لتنفيذ الخطط الاحترازية للحد من التجمعات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //12:01ت م0038