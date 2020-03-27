تونس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم انشغالها بالوضع الوبائي الذي تعيشه تونس وسط ارتفاع عدد المصابين بجائحة كورونا إلى 204 شخص، ووفاة 6 أشخاص، ووضع الآف الأشخاص في الحجر الصحي.وأشارت في ذات الإطار إلى تأكيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في جلسة تحت قبة البرلمان أمس، إلى ضرورة إلتزام المواطنين بالحجر الصحي الذاتي من أجل السيطرة على إنتشار هذا الفيروس خاصة وأن تونس غير مستعدة لوجستياً لإستقبال مئات المرضى.وكتبت صحف الجمعة، عن رفع تونس من درجة اليقظة والاستعداد على كامل حدودها مع الجارة ليبيا مع بداية تقدم قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر في اتجاه محاولة السيطرة على معبر رأس جدير الحدودي من جانبه الليبي .وتناولت تأكّيد قادة مجموعة دول العشرين في ختام قمة طارئة ترأستها المملكة العربية السعودية أمس، التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجبهة موحدة، متعهدين بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.ونشرت صحف اليوم عدد من التقارير حول جائحة كورونا مشيرة إلى أن عدد المصابين حول العالم يقتربون من النصف مليون شخص ، فيما تخطت الوفيات 22 ألف شخص.وتطرقت إلى طلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من دائني الدول الأشدّ فقراً " تجميد تسديد الديونّ" كي تتمكن هذه الدول من استخدام ما لديها من أموال لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.// انتهى //12:28ت م0040