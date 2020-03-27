حفر الباطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستواصل أمانة حفر الباطن جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات التعقيم والتطهير في نطاق واسع، شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع وأماكن عامة وحدائق ومنتزهات، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.ونفذت الأمانة جولة ميدانية على أسواق الأنعام وسوق الأعلاف والمسلخ الأهلي، للتأكد من عدم رفع الأسعار والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وقد تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق عدد من الباعة الجائلين.كما واصلت الأمانة متابعة الأسواق للتأكد من التزامهم بوضع ملصقات توعوية لتحديد المسافة بين الزبائن أمام المحاسبين، إضافة إلى القيام بجولة ميدانية بالتعاون مع وزارة التجارة على سوق الخضار المركزي وسوق اللحوم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //13:13ت م0043