جاكرتا 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم عن 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية حتى الآن، وبذلك يصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 1046 حالة.وأضاف أحمد في بيان له أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع تسع وفيات ليصل الإجمالي إلى 87 وفاة.وأشار إلى أن 46 شخصا تعافوا من الفيروس.// انتهى //13:21ت م0044