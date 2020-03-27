جيزان 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ،و الحرث ،و الداير بني مالك ،و الدرب ،و الريث ،و الطوال ،و العارضة ،و العيدابي ،و بيش ،و صامطة ،و صبيا ،وضمد ،و فيفا ،و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:47ت م0048