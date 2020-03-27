الباحة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بإطلاق مبادرة "لستم وحدكم", وذلك بتكثيف الجهود وتوحيدها لنشر الوعي الصحي الوقائي وتوفير بعض الخدمات المساندة ذات العلاقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد.وتستهدف المبادرة ذات الجوانب الصحية والإنسانية والتوعوية جميع شرائح المجتمع عبر نشر المواد التوعوية, وتوفير العيادة المتنقلة ونقاط الفحص الطبي, بالإضافة لتوزيع لوازم الحماية الطبية لأسر شهداء الواجب, وأسر المرابطين بالحد الجنوبي, والأيتام, والأرامل, والسجناء, والمنومين.يذكر أن المبادرة التي ينفذها مركز الحسام للخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية, تأتي بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية, والهلال الأحمر السعودي, ومجلس شباب المنطقة, بالإضافة إلى جمعية تعاطف الصحية, وجمعية أبواب التطوعية, والجمعيات الخيرية, والفرق التطوعية.// انتهى //13:55ت م0051