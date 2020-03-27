الحُرّث 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأنهت الإدارة التنفيذية بجمعية البر الخيرية بمحافظة الحُرّث اليوم ، توزيع 250 سلة غذائية على مستفيديها من أسر السجناء والأيتام والأرامل ، وذلك بدعم من مؤسسة الجميح الخيرية .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد هزازي أن الجمعية مستمرة في رعاية هذه الفئات طيلة الفترة الحالية ، بعون الله ثم بدعم الجهات الخيرية ومحبي عمل الخير.وتأتي الحملة ضمن جهود الجمعية في مواصلة مشوار العمل الخيري المتميز في المجتمع على فئاته المختلفة .// انتهى //13:55ت م0052