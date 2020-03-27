طرابلس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسوجه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الليلة الماضية ، بإنشاء 4 مُستشفيات ميدانية، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره.ووفقاً لمكتب إعلام القيادة العامة، من خلال بيان لها اليوم ، سيتم إنشاء المستشفيات في مدن الزنتان وسرت وسبها واجدابيا، بسعة 50 سريرا، على نفقة القوات المسلحة الليبية.كما أصدر حفتر تعليمات بتخصيص مبلغ مليون دينار ليبي لإستيراد الأكسجين المسال .// انتهى //13:57ت م0053