جدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدى ترؤسه القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، عزّزت ريادة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الروح البشرية مع الأخذ في الاعتبار دعم ومساندة الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا والحد من تأثيراته.ونوه سموه بأن مضامين كلمته -أيده الله- كانت بمثابة رسالة سامية تعكس الالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه سلامة شعوب العالم، وتسلط في ذات الوقت الضوء على ضرورة تكاتف الجهود وتضامن الحكومات لمواجهة جائحة كورونا والخروج من تداعيات هذه الأزمة بحزمة من القرارات والخطوات التي تضمن بإذن الله سلامة الإنسان والحد من تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات المرتطبة بالبشرية والتنمية على حدٍ سواء.وأشار سموه إلى أن عقد هذه القمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تؤكد الدور الريادي للمملكة وحضورها المؤثر في جميع المحافل وعلى كافة الأصعدة، سائلاً الله تعالى أن يمُدّ في عمره ويجعله ذخراً للأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //13:58ت م0054