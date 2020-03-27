جدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لدى ترؤسه القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، برهنت استشعار المملكة العربية السعودية لأهمية العمل التكاملي ودعم الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا والحدّ من تبعاته.وقال الأمير بدر بن سلطان إن عقد هذه القمة في هذا التوقيت الحرج ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على مستوى العالم بأسره يأتي من منطلق استشعار المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لدورها كقائد لمجموعة العشرين وحرصها على تحقيق الاستقرار العالمي.وأضاف سموه : حملت كلمته - أيده الله- دعوة صادقة للتآزر ودعم الجهود العالمية لمواجهة هذا الوباء والحد من تأثير هذه الجائحة ومساندة الدول النامية لتجاوز هذه المرحلة المفصلية، وإيجاد الحلول الناجحة لمعالجة الأوضاع الراهنة التي ألقت بظلالها على الإنسان وجوانب التنمية والاقتصاد في مختلف دول العالم بلا استثناء.وفي ختام حديثه سأل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة -الله - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يُكلل مساعيهما بالنجاح لما فيه خير الإنسانية.// انتهى //14:20ت م0055