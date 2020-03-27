مكة المكرمة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأشاد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل" بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لدى افتتاحه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين، وما كان لها من دور محوري في وضع حلول جذرية لمواجهة أثار جائحة فيروس كورونا على البشرية والاقتصاد العالمي.وقال معاليه : إن ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين بعثت رسالة للعالم بإمكانية تجاوز الازمة وأثرها الاقتصادي في ظل اضطراب الأسواق المالية العالمية، منوهاً بالشفافية التي اتسم بها حديثه – حفظه الله- بوصفه جائحة كورونا بحدث يتطلب استجابة عالمية, لمواجهتها وآثارها.وأكد الدكتور عبدالله بافيل أن عقد هذه القمة الاستثنائية لقادة مجموعة دول العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية يجسد حرص قيادة هذه البلاد، في حفظ حقوق الأنسان وتحقيق الاستقرار السياسي والتنموي والصحي والاجتماعي لكافة دول العالم.وثمن معاليه" دور المملكة الإنساني ومبادراتها في تجاوز الأزمة العالمية التي تأثرت منها معظم الدول، وما اتخذته من حزم تحفيزية ودعوتها قادة دول مجموعة العشرين، لدعم ومساندة الدول النامية من أجل تجاوز هذه الازمة وتبعاتها.// انتهى //14:30ت م0057