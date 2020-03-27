عام / لبنان تسجل 23 إصابة جديدة ووفاة شخص بفيروس كورونا
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
بيروت 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
سجلت وزارة الصحة اللبنانية 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم : إنه حتى تاريخ اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس .
وأضافت : أنه تم تسجيل وفاة مريض،كان يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى جاورجيوس الجامعي .
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