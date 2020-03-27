بيروت 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.وقالت الوزارة في بيان اليوم : إنه حتى تاريخ اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس .وأضافت : أنه تم تسجيل وفاة مريض،كان يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى جاورجيوس الجامعي .//انتهى //14:36ت م0058