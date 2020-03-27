بيروت 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقها البالغ من انتشار فيروس كورونا داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين في لبنان .وأكدت الجمعية في بيان اليوم ، أن قلقها من انتشار الفيروس المستجد ، يأتي في ظل التردي الصحي والكثافة السكانية واقتراب المنازل من بعضها، بالإضافة إلى انتشار الفيروس في لبنان بصورة مقلقة.وناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانها المؤسسات الصحية والطبية العالمية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ، بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية ووكالة أونروا باتخاذ إجراءات ميدانية لحماية اللاجئين الفلسطينيين من كورونا .//إنتهى //14:37ت م0059