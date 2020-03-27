الرياض 3 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واسأشاد معالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، بالكلمة الشاملة الجامعة التي افتتح بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) الاستثنائية الافتراضية التي دعا إليها ـ رعاه الله ـ لبحث جائحة كورونا بهدف تعزيز التعاون بين دول العالم كافة وأعضاء المجموعة خاصة في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد شعوب العالم أجمع.ونوه معالي الشيخ حمود آل خليفة، بمطالبة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ الدول المشاركة اتخاذ تدابير حازمة لمواجهة هذا الوباء والعمل على إعادة الثقة بالاقتصاد العالمي، والدعوة إلى إعلان التعبئة الجماعية والتأسيس لمبادرة عالمية لمواجهة الجوائح.وأعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة عن تقديره البالغ لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لحشد جهود الدول العشرين وجميع دول العالم من أجل هذه الغاية الإنسانية النبيلة، منوهاً بالدور القيادي المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي من أجل خير البشرية جمعاء.// انتهى //14:37ت م0060