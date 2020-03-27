بيروت 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب اليوم في بيروت مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه.وجرى خلال اللقاء بحث المساعدات التي يمكن أن يقدمها البنك الدولي للبنان في هذه المرحلة لا سيما لناحية مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى السبل الآيلة لاستخدام برامج البنك لدعم أولويات الحكومة ووضعها موضع التنفيذ.//انتهى //14:46ت م0061