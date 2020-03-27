هرجيسا 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 15,400 سلة غذائية في مدينة هرجيسا بإقليم صوماليلاند تزن 1,386 طنًا ، استفاد منها 92,400 فرد، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند.وتقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند فيصل علي شيخ بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومركز الملك سلمان للإغاثة على وقوفهم ودعمهم الدائم لأشقاءهم في صوماليلاند، وكذلك لجهود فرع المركز في أفريقيا لمتابعته الوضع الإنساني في صوماليلاند، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والمتضررين والفئات الضعيفة.وقال مساعد مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت البلوشي بدوره إنه رغم جائحة كورونا التي عمت العالم وتقطع الطيران الدولي بين جميع الدول، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم المساعدات لإخوتنا في صوماليلاند حيث تم تخصيص 2,700 طن من السلال الغذائية ل 30,000 أسرة تزن السلة الواحدة 90 كيلو غراما وتكفي لمدة شهر ، مضيفًا أنه تم خصيص 2,600 سلة غذائية تسلًم للمعلمين المتطوعين في صوماليلاند، حيث يتم توزيعها حسب الآليات المتبعة بالمركز.//انتهى//15:50ت م0073