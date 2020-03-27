كينشاسا 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلن في الكونغو الديمقراطية اليوم عن وفاة، جان مولومبا أحد مستشاري الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأشارت وكالة أنباء الكونغو الديمقراطية، إلى أن مولومبا ربما قد يكون أصيب بالفيروس حينما كان في فرنسا بوقت سابق، لإجراء فحوص طبية.وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي قد أعلن الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وبلغ مجموع الحالات المصابة بالفيروس في في الكونغو حتى الآن 48 حالة من بينها ثلاث وَفَيَات وحالة شفاء واحدة.// انتهى //15:59ت م0074