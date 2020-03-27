الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله - من مضامين في افتتاح القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20) التي ترأسها - حفظه الله - التي أكدت الدور الحيوي والريادي للمملكة في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم ، وتحديدا هذه المرحلة التي تتطلب التكاتف وتوحيد الجهود وتطويرها في سبل التعاون بين الدول الأعضاء ودول العالم لخدمة الإنسان وسلامته، والعمل على الحد من تداعيات هذه الأزمة المتمثلة في جائحة كورونا وسبل الدعم لمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ودعوة دول مجموعة العشرين للمساهمة في دعم الدول النامية لتجاوز هذه الأزمة.وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أظهرت الدور المؤثر للمملكة والمكانة المرموقة لها على مستوى العالم، وذلك من خلال ترؤسها واستضافتها لمجموعة العشرين (G20) ، بالإضافة إلى مواقفها ومبادراتها الدائمة لكل ما فيه خير للإنسانية في العالم أجمع ، داعيًا سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يبارك في جهودهما ويمدهما بعونه وتوفيقه.// انتهى //16:00ت م0075