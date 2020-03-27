البدائع 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصٍ ينشر ويروج الشائعات حول قيام أحد المقيمين بتلويث عربات التسوق داخل متجرٍ بمحافظة البدائع ، في محاولةٍ لبث الفزع والذعر بمعلوماتٍ وادعاءات غير صحيحة ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله تعالى - عن القبض عليه ، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.// انتهى //16:01ت م0076