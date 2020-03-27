عام / إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
لندن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
أعلنت الحكومة البريطانية إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .
وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان اليوم : أن جونسون كان قد خضع لفحوص طبية عن الفيروس، وذلك بعد ظهور عليه أعراض طفيفة ، وجاءت نتيجة الفحوص إيجابية .
وقال المتحدث باسم جونسون في بيان : بعدما أن ظهرت على رئيس الوزراء البريطاني عوارض طفيفة يوم أمس (الخميس)، أُخْضِعَ لفحوص طبية عن فيروس كورونا، و جاءت نتيجته إيجابية.
وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون سيستمر في عمله رغم إعلان إصابته بالفيروس.
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16:07ت م
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