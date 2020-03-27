لندن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان اليوم : أن جونسون كان قد خضع لفحوص طبية عن الفيروس، وذلك بعد ظهور عليه أعراض طفيفة ، وجاءت نتيجة الفحوص إيجابية .وقال المتحدث باسم جونسون في بيان : بعدما أن ظهرت على رئيس الوزراء البريطاني عوارض طفيفة يوم أمس (الخميس)، أُخْضِعَ لفحوص طبية عن فيروس كورونا، و جاءت نتيجته إيجابية.وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون سيستمر في عمله رغم إعلان إصابته بالفيروس.// انتهى //16:07ت م0078