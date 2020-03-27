الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري بأن المملكة العربية السعودية قادت العالم كله من خلال دعوة خادم الحرمين الشريفين لمجموعة العشرين لعقد قمة استثنائية افتراضية برئاسته ـ حفظه الله ـ استشعاراً من المملكة العربية السعودية بواجبها تجاه الإنسانية لمواجهة هذه الجائحة التي باتت تؤثر على الإنسان وعلى جميع الأنظمة الاقتصادية والصحية والتعليمية ومناشط الحياة كافة ليوحد الجهود العالمية .ونوه معاليه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين في كلمته الافتتاحية بوقوف المملكة إلى جانب الجهود الدولية لمكافحة هذا الوباء العالمي ، ومساندة الدول النامية وتحفيز الاقتصاد الدولي، و الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير للتوصل إلى علاج مناسب ولقاح يحمي من أخطار هذه الجائحة التي أصابت الاقتصاد الدولي وعطلت الحياة في كثير من دول العالم، يجسد مكانة المملكة ودورها المحوري في حل القضايا الإنسانية، وتأثيرها البناء في إيجاد الحلول ، ومساندة منظمة الصحة العالمية ودعمها ، لتخرج القمة بعدة قرارات فعالة ومؤثرة ستقود البشرية إلى مستقبل أفضل بإذن اللهوسأل معاليه الله تعالى أن يوفق ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يسدد جهودهما لما فيه الخير والنماء للمواطن والمقيم وللإنسانية جمعاء.// انتهى //16:12ت م0079