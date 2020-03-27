مدريد 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في إسبانيا اليوم أنها سجلت 769 وفاة جديدة بفيروس كوفيد - 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء.وتجاوز عدد الوفيات المسجل في يوم واحد في إسبانيا ما سُجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء الخميس .// انتهى //16:16ت م0081