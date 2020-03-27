الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسثمن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ، مضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بافتتاحية القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20) ، التي ترأسها - أيده الله - والتي تعكس مكانة المملكة على المستوى العالمي.وأكد أبن حثلين أن القمة جسدت الدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية عالميا في المجالين الإنساني والاقتصادي بروح المبادرة والعطاء والتعاون والتنسيق ، بما حباها الله عز وجل من قيادة حكيمة وقوة اقتصادية وعمق ثقافي تستمده من الشريعة الإسلامية السمحة، والذي ترجمته على أرض الواقع من خلال تقديم العديد من المساعدات الإغاثية إلى عدد من الدول، إلى جانب الدعم الكبير لمنظمة الصحة العالمية.وأشار رئيس المنظمة الدولية للإبل إلى أن البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية حمل التزاما واضحاً ببذل كل ما يمكن للتغلب على جائحة كورونا، الأمر الذي بعث الاطمئنان في قلوب العالم، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم الأمن والصحة والسلامة في بلادنا العالم أجمع.// انتهى //16:29ت م0085