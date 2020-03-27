مكة المكرمة 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستشهد سوق الأنشطة التجارية الإلكترونية عبر التطبيقات الذكية بالعاصمة المقدسة خلال فترة منع التجول هذه الأيام انتعاشًا كبيرا ونشاطا ملحوظا حيث تعد هذه السوق من الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق أمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والهادفة إلى ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .وتلقى تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) لتوصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية إلى المنازل إقبالاً كبيراً ومتزايداً من قبل أهالي العاصمة المقدسة في ظل تنوع وتعدد تلك التطبيقات وسهولة استخدامها.واستحسن مستخدمو هذه الانشطة الإلكترونية شراء كافة احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية عبر تلك التطبيقات عبر الأجهزة الذكية التي توفر لهم الوقت وتكفيهم عناء الخروج من المنزل حيث تعمل تلك التطبيقات على توفير كافة الخدمات والسلع الضرورية بكل يسر وسهولة وفي وقت قصير حتى في أوقات السماح بالتجول.// انتهى //16:34ت م0087