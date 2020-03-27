رفحاء 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس‏أطلق القطاع الصحي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية حملة وقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد باستحداث أربعة نقاط فرز بصري إحداها في مدخل محافظة رفحاء الغربي على طريق الشمال الدولي وعزز إجراء الفحص البصري للمسافرين القادمين للمحافظة أو المارين بطريق الشمال الدولي عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس،بالاضافة لثلاثة نقاط فرز بصري أخرى في عدد من أسواق التموينات الكبرى ،والتي تبدأ عملها يوميا من الساعة 1 م حتى 7 م،ولمدة أسبوع و تهدف هذه الحملة الى زيادة الإجراءات الوقائية لسكان المحافظة.وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة رفحاء محمد بن مهيدي النجدي أن هذه النقاط تأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، وتقديم الخدمات الصحية والوقائية للمسافرين القادمين ،يضاف لها ثلاث نقاط فرز في ثلاثة من مراكز التسوق الكبيرة لإجراء فحص بصري لهم من خلال جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والحرص على غسل اليدين والبعد عن التجمعات.// انتهى //17:18ت م0101