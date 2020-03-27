المدينة المنورة 3 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واسنوّه معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها لقادة العالم وألقاها خلال ترؤسه افتتاح القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20).وقال الدكتور السراني إن المملكة وخلال قيادتها للقمة الاستثنائية والافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20) أبرزت دورها الريادي في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم أجمع ومناقشة الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا ، موضحا أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أكدت وقوف المملكة إلى جانب الجهود الدولية لمكافحة هذا الوباء العالمي ومساندة الدول النامية وتحفيز الاقتصاد الدولي والاهتمام بالبحث العلمي والتطوير للتوصل إلى علاج مناسب ولقاح يحمي من أخطار هذه الجائحة التي أصابت الاقتصاد الدولي وعطلت الحياة في كثير من دول العالم ، كما قدمت وركزت على حزمة كبيرة من المساعدات والمبادرات والحلول الاقتصادية والصحية العاجلة لمكافحة الفايروس لحماية صحة الانسان واقتصاد الدول وتعزيز النظام الصحي والمحافظة على الاستقرار المالي.وأشاد مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة بقيادة المملكة للقمة الاستثنائية ونقلها عبر التقنيات الحديثة والافتراضية بأيدي أبناء الوطن الغالي في مركز التحكم بعد انجاز وتشغيل أول قمة عالمية افتراضية مما يؤكد أن المملكة ووفقاً لرؤيتها تضع أبنائها في المقدمة بعد أن قامت ببنائهم علمياً وثقافياً ومهنيًا.// انتهى //17:20ت م0102