سكاكا 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، على الجهود التي يقوم بها فرع وزارة التجارة بالمنطقة من خلال الزيارات والجولات الرقابية الميدانية في جميع مدن ومحافظات المنطقة ، وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين.جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سموه مع مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي، ومشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ، واطلع سموه خلال الاجتماع على جهود الفرع لمراقبة توفر السلع واستقرار أسعارها .وأوضح الرويلي أن الفرع كثف وبمتابعة من سمو أمير المنطقة جهودهم في الأسواق ، حيث بلغ عدد الجولات خلال الشهر الجاري 1100 جولة وتلقي470 بلاغ وتحرير160 مخالفة، وتتم بعض الجولات بالتنسيق مع أمانة وصحة المنطقة .كما يتم رصد الأسعار ومسحها بشكل يومي إلكترونياً خلال فترتين صباحية ومسائية شاملة لجميع المحلات التجارية والغذائية بالمنطقة بمعدل 140 سلعة أساسية ، بالإضافة لمراقبة المخزون الغذائي ووفرته بالمنطقة والتواصل مع التجار وتسهيل مهمة التموين الغذائي للمنطقة.وبين التقرير الذي استعرضه سمو أمير منطقة الجوف مع مدير عام فرع وزارة التجارة ، مدى التنسيق مع مدير عام الصوامع والغلال بمنطقة الجوف لأجل دعم الأسواق بالمدن والمحافظات عند الحاجة لذلك.وأعرب سموه عن شكره لفرع وزارة التجارة على جهودهم في هذا المجال، مؤكداً على تشديد الرقابة والزيارات المختلفة وضمان توفر السلع واستقرار أسعارها لتكون بمتناول الجميع.ولفت سموه إلى أن بلادنا ولله الحمد تنعم بأكبر مخزون غذائي على مستوى الشرق الأوسط ، وهذا ما أكدته وزارة التجارة من خلال توفر المنتجات والسلع والطاقات الاستيعابية الهائلة التي تنتجها كبريات المصانع في المملكة، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " ، منوهاً بوعي المواطن وتعاونه مع الجهات ذات العلاقة للإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل بعض التجار.//انتهى//17:23ت م0103