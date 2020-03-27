حائل 3 شعبان 1441هالموافق 27 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أن ماحملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" استشعارها الدائم لدورها العالمي.وقال سمو نائب أمير منطقة حائل بأن ما أشار له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" خلال رئاسته للقمة الاستثنائية الافتراضية لزعماء دول "G20" لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا من تلبيه المملكة لمسؤوليتها بصفتها أحد أكبر قادة اقتصادات العالم ومساهمتها مع قادة الدول العشرين في اتخاذ تدابير حازمة تجاه جائحة كورونا ودعم منظمه الصحة العالمية.وأضاف سموه بأن الكلمة أكدت حرص المملكة في دعم الاقتصاد العالمي لمواجهة ما خلفته جائحة فيروس كورونا من شل الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد العالمي ـ معرباً سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" على ما تقدمه المملكة لمنظمة الصحة العالمية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا ودعمها للاقتصاد العالمي.// انتهى //17:24ت م0104