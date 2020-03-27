بيروت 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلن الطيران المدني اللبناني اليوم تمديد إيقاف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حتى 12 إبريل المقبل .وأوضح المدير العام للطيران المدني اللبناني المكلف المهندس فادي الحسن في تصريح صحفي : أنه طلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تمديد وقف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت حتى يوم الأحد 12 إبريل ، مستثنياً من ذلك الطائرات العسكرية، طائرات الإسعاف الجوي، الطائرات التي تعبر الأجواء اللبنانية، طائرات الشحن، الطائرات التي تنقل كلا من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، أفراد المنظمات الدولية، قوات اليونيفيل .//انتهى //17:28ت م0105