عام / السلطات اللبنانية تمدد وقف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة حتى 12 إبريل المقبل
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
بيروت 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
أعلن الطيران المدني اللبناني اليوم تمديد إيقاف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حتى 12 إبريل المقبل .
وأوضح المدير العام للطيران المدني اللبناني المكلف المهندس فادي الحسن في تصريح صحفي : أنه طلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تمديد وقف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت حتى يوم الأحد 12 إبريل ، مستثنياً من ذلك الطائرات العسكرية، طائرات الإسعاف الجوي، الطائرات التي تعبر الأجواء اللبنانية، طائرات الشحن، الطائرات التي تنقل كلا من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، أفراد المنظمات الدولية، قوات اليونيفيل .
//انتهى //
17:28ت م
0105