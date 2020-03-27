الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسنوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمضامين الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) والتي كانت برئاسته - أيده الله ـ .وأكد معالي وكيل إمارة الرياض في تصريح صحفي على المعاني الإنسانية واهتمام القيادة الحكيمة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الجائحة الدولية والتخفيف من حدتها ، مشيراً إلى تاريخ المملكة في الدعم والتعاون الدولي والشفافية في التواصل منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - .وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ويكتب للجميع دوام الصحة والعافية .// انتهى //17:47ت م0106