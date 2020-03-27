تبوك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأنهى 590 متدرب ومتدربة، بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، فعاليات الأسبوع الثاني ضمن خطة البرامج التدريبة والمهنية عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر منصة زوم والذي نظمت من خلاله إدارة التعليم بالمنطقة ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث "بنين وبنات" 12 برنامجاً تدريبيًا والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، في توفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم والتدريب عن بُعد.وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث "بنين" أمين غليلة أنه في ظل التعليق الاحترازي للمدارس برز الدور الأهم للتدريب عن بعد عبر المنصات، تلبية لاحتياجات المعلم والمعلمة المهنية التي فرضتها الظروف الراهنة، لاستمرار عملية التطوير المهني عن طريق توفير مجموعة من البرامج التدريبية التي تمكنهم للنهوض بواجبهم تجاه المتعلم.فيما أشارت مديرة إدارة التدريب والابتعاث "بنات" الدكتورة نور البلوي، أن تفعيل المنصات التعليمية المستخدمة ستعمل على تطوير وتحسين الممارسات التعليمية كمطلب استراتيجي يحقق الكفاءة والفاعلية في عمليات التطوير المهني ويضمن لها الاستدامة.وقالت: بأن هذه البرامج التدريبية تساهم في رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي.// انتهى //17:52ت م0108