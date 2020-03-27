الدمام 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس‎نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- أمام القمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، لمناقشة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي عكست استشعاره -يرعاه الله- لعمق الأزمة وآثارها على مختلف المستويات، وبينت الالتزام الأخلاقي والإنساني للمملكة وقيادتها.وقال سموه : "لقد أوضحت كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- القيم الإنسانية والإسلامية للمملكة وقيادتها، فقد سعت المملكة منذ اللحظة الأولى لانتشار هذه الجائحة لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية، وقدمت الدعم السخي لمنظمة الصحة العالمية، من أجل احتوائها والتخفيف من آثارها، سعياً نحو عالمٍ أفضل، يحافظ على صحة الإنسان وسلامته".وأضاف سموه " إن المملكة سائرةً بتوفيق الله وحكمة قيادتها ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- نحو القيام بما يمليه عليها الواجب الإنساني والأخلاقي، والاضطلاع بدورٍ فاعل في تحقيق السلام والرخاء للمنطقة والعالم، في ظل مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، وذلك استشعاراً للدور المهم الذي تمثله المملكة في منظومة العمل الدولي"، داعياً سموه المولى عز وجل بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويوفقهما لما فيه خير البلاد والإنسانية أجمع.// انتهى//17:53ت م0109