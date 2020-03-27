الدمام 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسنوه معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لدى افتتاحه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين حول دور المملكة الإنساني المهم والجوهري في الأزمات والبحث المستمر للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا.وقال معاليه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه - أتت مؤكدة على الدور المحوري المهم للمملكة في مواجهة فيروس كورونا بالعمل المشترك مع الدول الأخرى ، والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الجميع ، وتأكيدا في الوقت نفسه أن عقد القمة يعد حدثا مهما ويجسد دبلوماسية مملكتنا الغالية في التنسيق الأمثل لمواقف دول مجموعة العشرين لمعالجة أزمة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية .وأشاد الدكتور الربيش بالجهود التي تقوم بها المملكة في تقديم الدعم والمساندة للعديد من الدول لحمايتها من فيروس كورونا، الأمر الذي يؤكد دور المملكة وحرصها لتحقيق التوازن والاستقرار بالعالم وترجمة قيم ومبادئ المملكة والقيادة الرشيدة في رعاية الإنسان ، سائلاً العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها .// انتهى //17:55ت م0110