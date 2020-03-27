نجران 02 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأكد معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لدى افتتاحه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين، تؤكد دعم المملكة ومساندتها للدول الأخرى في مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المملكة تلعب دوراً ريادياً كبيراً للتصدي لهذا الوباء.وبيّن أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة وما اشتملته من قرارات حكيمة، تؤكد حكمة القيادة ونجاح إجراءاتها، لمواجهة اجتياح الفيروس، والتي شهدت تعاوناً من المواطنين وإشادات دولية بما قدمته المملكة ليس لخدمة شعبها فقط بل لجميع شعوب العالم القادمين لزيارة الحرمين الشريفين.وأشار مدير جامعة نجران إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- تدل على ما يحمله في قلبه لسلامة العالم من هذا الوباء، الذي لا يؤثر على الإنسان صحياً فقط بل اقتصادياً وحرصه - أيده الله- على التصدي لذلك ومساعدة الدول التي فقدت السيطرة عليه.وأوضح السبيعي أن هذه القمة ورغم الظروف الاستثنائية التي عمت العالم تؤكد قوة السياسة السعودية ودورها المؤثر على مستوى العالم في تعاون دول العشرين على مواجهة هذا الوباء والقضاء على آثاره، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.//انتهى//17:56ت م0111