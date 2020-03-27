الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين، فخامته بنجاح الجهود التي بذلتها الصين في مواجهة هذه الجائحة، مشيدا - حفظه الله - بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مكافحة انتشار هذا الوباء.من جهته، أشاد فخامة الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمناً مبادرة المملكة في مد يد العون للصين في بداية الأزمة، مؤكداً فخامته رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.وأبدى فخامة الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.// انتهى //17:59ت م0112