أديس أبابا 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت القارة الإفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3243 حالة حتى اليوم.وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة إفريقية.وذكر المركز أن منطقة شمال إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت دول شمال إفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أصيبوا بالمرض.// انتهى //18:34ت م0128