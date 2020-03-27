دكار 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت كل من السنغال والكوت ديفوار ومالي اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 14 حالة مؤكدة مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة.من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.// انتهى //18:52ت م0130