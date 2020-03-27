عام / تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في السنغال والكوت ديفوار ومالي
الجمعة 1441/8/3 هـ الموافق 2020/03/27 م واس
دكار 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس
سجلت كل من السنغال والكوت ديفوار ومالي اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 14 حالة مؤكدة مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.
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18:52ت م
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