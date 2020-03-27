بيروت 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسعاد سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي إلى انتهاك سيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشان لاسيما منها القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع "أم كا"، انتهكت أجواء قرى العرقوب وحاصبياً المحررة، وصولاً إلى مرتفعات جبل الشيخ المحتلة.// انتهى //18:53ت م0132