تبوك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستشهد أسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك في تبوك وفرة كبيرة في العرض وسط إقبال اعتيادي من قبل السكان لأخذ احتياجاتهم منها واستقرار في الأسعار.وتجولت "عدسة واس" اليوم، في أسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك في تبوك التي تضم مختلف أنواع الأصناف وتأتي إلى الأسواق يومياً, ورصدت وفرة المعرض وإقبال اعتيادي من المتسوقين , والذين أكدوا لـ "واس" أن السوق يوفر جميع متطلبات السكان من جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة، وكذلك اللحوم والأسماك و أسعار مستقرة ومناسبة.وتواصل الجهات الرقابية من الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة العمل فيما بينها وفق تنسيق تام ومنظومة عمل واحدة مكثفة على مدار الساعة وفقاً لتوجيهات قيادة وطننا الغالي، الحريصة على تسخير الإمكانيات والطاقات وتوفير الراحة وسبل الحياة الكريمة وضمان ديمومتها للمواطن والمقيم.// انتهى //18:54ت م0133