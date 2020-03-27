محايل 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستواصل بلدية بارق جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات التعقيم والتطهير في نطاق واسع، شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع وأماكن عامة وحدائق ومنتزهات، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.ونفذت البلدية جولة ميدانية بحضور المحافظ مفرح بن زايد البناوي يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري على المحلات التجارية والتموينيه ، للتأكد من عدم رفع الأسعار والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وقد تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق عدد من المخالفين .كما واصلت البلدية متابعة الأسواق للتأكد من التزامهم بوضع ملصقات توعوية لتحديد المسافة بين الزبائن أمام المحاسبين، إضافة إلى القيام بجولة ميدانية بالتعاون مع وزارة التجارة شملت الأسواق التجارية والتموينيه في المحافظة والمراكز التابعه لها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //18:55ت م0134