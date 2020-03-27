المدينة المنورة 3 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 1400 رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف ، 286 رخصة بناء سكني وتجاري و559 قرار مساحي و359 رخصة بلدية للمنشآت التجارية و198 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية وخمس مشاريع مميزة فندقية تجارية.// انتهى //19:03ت م0135