بريدة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلبا في منزله أحد العمالة الوافدة ( هندي الجنسية ) ليمارس مهنته بالحلاقة له ، بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازياً، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيام المواطن بتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله تعالى - عن القبض عليهما ، و جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .// انتهى //19:17ت م0136